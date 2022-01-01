Масленица. 3 рецепта теста для блинов.
Масленица – традиционный праздник проводов зимы. Широко и весело отмечается народом, так как зима в наших краях долгая и суровая.
Главным символом являются конечно же блины! Круглые, румяные, горячие, как солнце, которое с приходом весны греет все сильнее.
Рецептов блинов существует сотня, каждая хозяйка имеет свои секреты. Но иногда чем проще, тем вкуснее!
Секрет любого блюда – для близких и родных готовим с любовью! Хорошее настроение, любимая музыка и красивый фартук!
Рецепт 1. Классический, бабушкин, 15 лет и ни одного блина комом!
Вам понадобится:
0,5 литра молока
3 яйца
1 ст.л. сахара
1 ч.л. соли
1 стакан муки
1 ст.л. растительного масла
Яйца взбиваем венчиком с сахаром и солью, постепенно вливая молоко. Продолжая помешивать, добавляем аккуратно муку. Тесто должно получиться как очень жидкий кефир. Дать тесту постоять 30 минут. Перед приготовлением добавить растительное масло.
Выпекать на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Блины получаются румяные и тонкие. Можно подавать со сметаной, мёдом, вареньем… или нафаршировать любимой начинкой.
Рецепт 2. Блины Ажурные.
Вам понадобится:
2 яйца
1 стакан молока
0,5 стакана кипятка
1 стакан муки
0.5 ч.л. соли
1 ст.л. сахара
1 ч.л. разрыхлителя
2 ст.л. растительного масла
Яйца, соль, сахар и молоко хорошо взбиваем венчиком. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. В практически готовое тесто добавляем полстакана крутого кипятка и несколько столовых ложек подсолнечного масла. Заварное тесто для блинов нужно хорошо вымешать лопаткой и дать ему отдохнуть.
Выпекать заварные блинчики с дырочками нужно на хорошо разогретой сковороде.
Рецепт 3. Блины на кефире.
Вам понадобится:
200 мл. кефира
1 яйцо
1 ст.л. сахара
0,5 ч.л. соли
200 мл. кипятка
0.5 ч.л. соды
1 стакан муки
3 ст.л. растительного масла
Кефир, яйцо, сахар и соль взбиваем венчиком. Добавляем муку и размешиваем до однородности. В кипяток положить соду и влить в тесто, хорошо размешать. В самом конце добавить растительное масло.
Блины выпекать на хорошо разогретой сковороде, смазанный маслом только в первый раз. Очень удобно переворачивать блины силиконовой лопаткой.
Приятно аппетита и хорошего весеннего настроения!
Все необходимое для приготовления Вы можете приобрести в нашем интернет- магазине Fismart.ru.
Главным символом являются конечно же блины! Круглые, румяные, горячие, как солнце, которое с приходом весны греет все сильнее.
Рецептов блинов существует сотня, каждая хозяйка имеет свои секреты. Но иногда чем проще, тем вкуснее!
Секрет любого блюда – для близких и родных готовим с любовью! Хорошее настроение, любимая музыка и красивый фартук!
Рецепт 1. Классический, бабушкин, 15 лет и ни одного блина комом!
Вам понадобится:
0,5 литра молока
3 яйца
1 ст.л. сахара
1 ч.л. соли
1 стакан муки
1 ст.л. растительного масла
Яйца взбиваем венчиком с сахаром и солью, постепенно вливая молоко. Продолжая помешивать, добавляем аккуратно муку. Тесто должно получиться как очень жидкий кефир. Дать тесту постоять 30 минут. Перед приготовлением добавить растительное масло.
Выпекать на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Блины получаются румяные и тонкие. Можно подавать со сметаной, мёдом, вареньем… или нафаршировать любимой начинкой.
Рецепт 2. Блины Ажурные.
Вам понадобится:
2 яйца
1 стакан молока
0,5 стакана кипятка
1 стакан муки
0.5 ч.л. соли
1 ст.л. сахара
1 ч.л. разрыхлителя
2 ст.л. растительного масла
Яйца, соль, сахар и молоко хорошо взбиваем венчиком. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. В практически готовое тесто добавляем полстакана крутого кипятка и несколько столовых ложек подсолнечного масла. Заварное тесто для блинов нужно хорошо вымешать лопаткой и дать ему отдохнуть.
Выпекать заварные блинчики с дырочками нужно на хорошо разогретой сковороде.
Рецепт 3. Блины на кефире.
Вам понадобится:
200 мл. кефира
1 яйцо
1 ст.л. сахара
0,5 ч.л. соли
200 мл. кипятка
0.5 ч.л. соды
1 стакан муки
3 ст.л. растительного масла
Кефир, яйцо, сахар и соль взбиваем венчиком. Добавляем муку и размешиваем до однородности. В кипяток положить соду и влить в тесто, хорошо размешать. В самом конце добавить растительное масло.
Блины выпекать на хорошо разогретой сковороде, смазанный маслом только в первый раз. Очень удобно переворачивать блины силиконовой лопаткой.
Приятно аппетита и хорошего весеннего настроения!
Все необходимое для приготовления Вы можете приобрести в нашем интернет- магазине Fismart.ru.